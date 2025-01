Protezione civile, colonna mobile regionale in Portogallo

È atteso per lunedì 27 gennaio l'arrivo a Lisbona, in Portogallo, della colonna mobile regionale di protezione civile, partita ieri dal presidio San Michele di Alessandria. Trasporta - come si spiega in una nota - parte dell'ospedale da campo Emt2 per un'esercitazione internazionale.

A guidare la missione è Francesco Cotti, coordinatore territoriale del Vco, figura di grande esperienza. Ha partecipato ad attività in Mozambico e nell'ultima emergenza in Turchia ha diretto il montaggio della struttura.

"L'integrazione di differenti sistemi è fondamentale - commenta - per essere efficaci nel portare aiuto dove serve.

Questa esercitazione sarà anche il momento per prendere ancora più dimestichezza con i nuovi materiali che compongono l'Emt2 del Piemonte e, soprattutto, per valorizzare le persone, le risorse più importanti".



