Cavallermaggiore, sit in in stazione per riavere il treno

Un flash mob per chiedere la riapertura della linea ferroviaria Cavallermaggiore-Bra e riportare i treni su una tratta sospesa da quattro anni: si sono dati appuntamento in stazione, a Madonna del Pilone, e si sono ritrovati in un centinaio.

"È prioritario riattivare al più presto la linea ferroviaria Bra-Cavallermaggiore, che continua ad essere la soluzione migliore di trasporto per i cittadini, sia studenti che lavoratori, oltre a rappresentare la scelta più ecologica in termini di contenimento dell'inquinamento". Lo chiedono i sindaci di Bra e Cavallermaggiore Gianni Fogliato e Davide Sannazzaro, che questa mattina, sabato 25 gennaio, hanno partecipato a un sit-in promosso dagli abitanti della frazione Madonna del Pilone. Il luogo scelto non è casuale: proprio Madonna del Pilone, dopo un intervento di ammodernamento e messa in sicurezza che aveva portato ad una temporanea riapertura nel 2016, ha sperimentato negli ultimi anni la chiusura della stazione e le corse sostitutive con pullman.

"Ben vengano altre riaperture e riattivazioni di linee, ma il nostro territorio attende da troppo tempo una risposta - continuano i due sindaci -. Accogliamo con favore la riflessione avanzata nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte relativamente alla possibilità di riaprire la linea, come indicato nell'ambito della stesura del 'Documento unico di programmazione per la mobilità 2025 - 2027'. Ci auguriamo che si concretizzi quanto prima".

Al sit in ha partecipato anche il sindaco di Marene, Alberto Deninotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA