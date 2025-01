Arenaways riporta il treno sulla Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Con puntualità alle 15 e con oltre centocinquanta passeggeri, il treno inaugurale di Arenaways è partito dalla stazione di Cuneo alla volta di Saluzzo, per la riapertura della linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano al servizio passeggeri. Da lunedì saranno 24 le corse giornaliere, dopo tredici anni di sospensione.

Dopo il saluto delle autorità, e la benedizione del cappellano delle ferrovie, don Pino Gentile, è toccato al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, vestire i panni del capotreno e fischiare il via libera, che ha consentito al treno di lasciare la stazione di Cuneo.

Patrizia Manassero, sindaco di Cuneo, ha commentato: "Da sempre il Comune di Cuneo lavora per potenziare mobilità sostenibile. Questo è un buon risultato, andiamo avanti per riportare un servizio efficiente anche su altre linee". "Non vogliamo guardare troppo al passato, ma a quello che c'è oggi - Marco Gabusi, assessore regionale ai trasporti -. Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, attraverso il dialogo con Trenitalia, Rfi, Arenaways, stiamo raggiungendo buoni risultati.

Ci è stato chiesto di riaprire la Saluzzo-Savigliano, abbiamo voluto andare oltre, fino a Cuneo, perché i numeri dicono che abbiamo un bacino di 180mila potenziali utenti. Mi auguro che, da lunedì, siano in tanti a utilizzare questo servizio".



