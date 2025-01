Visita guidata alla mostra di Salvo alla Pinacoteca Agnelli

Domani 25 gennaio alle 16 sarà possibile fare una visita guidata alla mostra Salvo. Arrivare in tempo e scoprire l'opera e l'immaginario dell'artista. La visita dura un'ora, Il costo è di 4 euro in aggiunta al biglietto di ingresso ridotto.

Attraverso un percorso retrospettivo che dalle prime ricerche concettuali conduce alla pratica pittorica, a cui Salvo si dedica in forma esclusiva dal 1973 e in modo anticonvenzionale per il clima culturale dell'epoca, la visita sarà occasione per conoscere percorso e tematiche al centro della ricerca dell'artista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA