Verbania, 3 poliziotti sciatori sulle piste di San Domenico

Da ieri sono in servizio nel comprensorio sciistico di San Domenico, nel territorio comunale di Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, tre poliziotti sciatori che garantiranno il servizio di sicurezza e soccorso in montagna.

Rimarranno sulle piste fino al 5 maggio, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.

I poliziotti, che provengono dal settore polizia di frontiera di Domodossola e dalla polizia stradale di Novara e che hanno seguito un corso di formazione presso il centro addestramento alpino della polizia di stato di Moena (Trento), interverranno per assicurare il rispetto delle regole sulle piste da sci, oltre che in caso di incidenti e calamità naturali e per eventuali altre necessità di soccorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA