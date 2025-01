Treni, riapre la Cuneo-Saluzzo-Savigliano con Arenaways

Dopo quasi cinque anni di stop della Saluzzo-Savigliano e tredici della Saluzzo-Cuneo, domani riapre la linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Savigliano.

Il trasporto passeggeri sui 49 chilometri a binario unico, non elettrificato, saranno gestiti da Longitude Holding attraverso il vettore Arenaways, che utilizzerà treni diesel Atr220 da 155 posti.

Alle 14.30 in stazione ferroviaria a Cuneo è prevista domani la cerimonia di inaugurazione con l'arrivo del primo treno e la presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, degli assessori regionali Marco Gabusi e Marco Gallo, dei sindaci dei Comuni della tratta e dei vertici Longitude e Arenaways, tra cui la nuova presidente del cda di Longitude, la spagnola Immaculada Gutiérrez Carrizo, il direttore generale Matteo Arena e il presidente onorario Giuseppe Arena.

Quindi il viaggio inaugurale fino a Saluzzo. Il treno entrerà ufficialmente in servizio lunedì, 27 gennaio, con 24 corse giornaliere.



