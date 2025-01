Torino con Sinner, al Regio la finale degli Australian Open

La Città di Torino, dove Jannik Sinner ha trionfato alle ultime Nitto Atp Finals, si unisce intorno al campione per la finale Australian Open: dedicando all'incontro una sede prestigiosa, il Teatro Regio. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e Lavazza, il tempio della lirica si trasforma per un giorno nel luogo clou per celebrare il talento del tennista numero 1 al mondo.

Domenica 26 gennaio alle 9.30, il pubblico potrà assistere gratuitamente alla proiezione della partita su megaschermo nella sala del Teatro Regio. Per accedere è necessario ritirare i pass online che saranno disponibili a partire da sabato 25 gennaio alle 12 sul sito del Regio all'indirizzo www.teatroregio.torino.it/sinner. Sarà possibile ritirare un massimo di 2 pass a persona e l'ingresso in Teatro sarà possibile dalle ore 9.

"Torino ha stretto un legame speciale con Jannik Sinner, un giovane che incarna perfettamente lo spirito della nostra città, determinato, riservato, ma con una passione forte e una grande cultura del lavoro che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli nel mondo del tennis. Per questo, in attesa della prossima edizione delle Nitto Atp Finals dove speriamo di vederlo nuovamente grande protagonista, abbiamo deciso di organizzare un momento pubblico per dare la possibilità a tifosi e appassionati di seguire una delle sue imprese sportive all'interno di un luogo iconico della nostra città" commenta Il sindaco di Torino e presidente del Teatro Regio Stefano Lo Russo .

"iamo molto felici di poterci unire idealmente e fattivamente a tutta la cittadinanza di Torino e non solo nel sostenere Jannik Sinner. Non è stato semplice riorganizzare l'attività del Teatro, che nella stessa giornata mette in scena la prova generale dell'Elisir d'amore di Donizetti, e per questo ringrazio tutto il personale. Ci sentiamo il Teatro della città e siamo pronti ad "alzare il sipario" su uno spettacolo così coinvolgente come la finale degli Australian Open 2025" spieg il sovrintendente del Teatro Regio Mathieu Jouvin A lanciare l'idea di un "watch party" sono stati i Carota Boys, che saranno presenti all'evento: "Siamo entusiasti di questa straordinaria iniziativa che per la prima volta riunisce gli appassionati di tennis in un teatro" affermano.



