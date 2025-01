Manifestazione Coldiretti davanti alla Prefettura di Torino

"Negli ultimi tre anni l'agricoltura italiana ha pagato un conto di 20 miliardi tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, aumento dei costi legato alle tensioni internazionali, con le imprese agricole sempre più in difficoltà a far fronte all'attività quotidiana di garantire l'approvvigionamento alimentare al Paese". A denunciarlo Coldiretti in occasione della presenza di "circa 2.000 agricoltori sotto la Prefettura di Torino per sensibilizzare il governo ad accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni e ad agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio, che proprio a causa degli effetti dei cambiamenti climatici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute prima".

Durante la manifestazione è stata ricevuta dal prefetto Donato Cafagna una delegazione composta, tra gli altri, dalla presidente regionale, Cristina Brizzolari, dal delegato confederale Bruno Rivarossa, dal presidente e dal direttore di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici e Carlo Loffreda. "Il prefetto si è impegnato - spiega Mecca Cici - a riferire al ministero delle Politiche agricole della situazione dei mancati pagamenti e della gravità della situazione in cui versano le nostre aziende". "In particolare - ha rimarcato la presidente Coldiretti Asti, Monica Monticone - sono ancora bloccati pagamenti per oltre 80 milioni di euro riferiti alle assicurazioni agevolate annualità 2022 e 2023, mentre le domande per il 2024 devono ancora venir aperte, a causa del rinnovo del sistema informatico. Un problema che rischia di aggravare ulteriormente la situazione, tanto che, Coldiretti ha chiesto, appena possibile, di aprire quelle del 2025". "Da qui le nostre richieste di uno sblocco immediato dei pagamenti, per almeno il 70% del dovuto, per dare subito liquidità alle imprese agricole assicurate senza perdere ulteriore tempo. Necessari anche il pagamento del fondo Agricat sulla base dei nuovi conteggi rivisti e l'apertura immediata delle domande 2024 e 2025" dichiara Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA