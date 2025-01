Liste di attesa, istituita in Piemonte Unità centrale gestione

Si è insediata questa mattina al Grattacielo Piemonte l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa della Regione Piemonte, istituita lo scorso dicembre dalla giunta di Alberto Cirio e presieduta dall'assessore alla Sanità, Federico Riboldi.

"Come previsto dalla legge del governo Meloni per il contenimento dei tempi delle liste di attesa - spiega Riboldi - abbiamo dato vita a questa nuova unità che si aggiungerà alle molte iniziative che abbiamo già messo in campo a livello regionale e che ci permetterà di proseguire spediti su questo fronte".

"A breve - sottolinea - l'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa individuerà il Responsabile unico dell'assistenza sanitaria (Ruas), figura di raccordo con l'Osservatorio nazionale e che avrà un ruolo principalmente di verifica e controllo degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale".

"Accanto a questo - rimarca - come Regione Piemonte proseguiamo con determinazione a mettere in campo azioni concrete per affrontare il problema delle liste di attesa, come quella di dare obiettivi vincolanti ai nuovi direttori generali delle Aziende sanitarie regionali o l'avvio del nuovo Cup integrato con l'intelligenza artificiale".



