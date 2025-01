La montagna torinese punta sulle seconde case

Valorizzare e mettere a sistema le seconde case in montagna, un patrimonio che vede oltre 40.000 alloggi sottoutilizzati nelle valli olimpiche, come leva di sviluppo economico e turistico del territorio. 'Mountains For Future - M4f' è il nuovo progetto della Fondazione 20 marzo 2006, con Università e Politecnico, che punta a rivitalizzare un patrimonio immobiliare poco utilizzato, metterlo in rete per l'affitto, garantendo elevati standard di qualità.

I proprietari degli alloggi che decidono di aderire all'iniziativa potranno scegliere che tipo di sostegno chiedere, dalla ristrutturazione allo svecchiamento degli arredi o, nel caso le condizioni degli alloggi non richiedano interventi, la semplice messa a disposizione per l'affitto. "Attiveremo una piattaforma su cui accreditare la domanda - spiega Francesco Avato, presidente della Fondazione 20 Marzo 2006 - che viene valutata dai tecnici, che faranno un sopralluogo per capire se servono interventi e lavoreremo con le banche per individuare prodotti finanziari che accompagnino il processo. È un progetto di innovazione sociale per creare migliori e maggiori condizioni di accoglienza turistica e di residenzialità intermittente, ad esempio legata al lavoro".

"Provare a mettere nella disponibilità del turismo le seconde case per noi è una sfida importante - aggiunge il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo -. La sostenibilità deve essere in cima e iniziative come questa vanno nella direzione di rispetto del territorio, investendo su quello che già c'è. Risponde anche alla sfida di aumentare le stagioni delle attività turistiche come elemento di sviluppo del territorio". Per la sottosegretaria alla presidenza della Regione, Claudia Porchietto, "questo è buon progetto, ma c'è anche bisogno di servizi, negozi per essere competitivi a livello europeo".





