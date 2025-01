Delmastro-Montaruli (Fdi), 37 nuovi agenti in Piemonte

"Alla casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, verranno assegnati 36 nuovi agenti e 1 nuovo agente verrà assegnato alla casa circondariale di Ivrea (Torino).

"Queste nuove assegnazioni sono una preziosa boccata d'ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l'attenzione del Governo Meloni per le esigenze del nostro territorio. Ringraziamo il Sottosegretario Delmastro per il suo instancabile impegno verso la Polizia Penitenziaria, continueremo a lavorare al suo fianco per il bene del territorio", dichiara la deputata di FdI Augusta Montaruli.ria. Presto ci saranno altre assegnazioni".

