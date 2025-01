I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina intorno alle 10.30 a Biella per un incendio scoppiato in un capannone industriale. L'edificio di via Ferruccio Nazionale.

L'incendio ha coinvolto un macchinario e i pannelli isolanti, ma non si segnalano persone coinvolte. L'intervento è servito alla messa in sicurezza e alla bonifica della zona interessata, in quanto all'arrivo sul posto le fiamme erano già state domate da chi era presente in loco.



