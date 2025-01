Anno giudiziario: Torino, toghe aderiscono a protesta Anm

Contro la riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere fra giudici e pm si protesta anche a Torino. La giunta piemontese dell'Anm (Associazione nazionale magistrati) ha aderito alla delibera nazionale con cui lo scorso 18 gennaio il Comitato direttivo nazionale ha lanciato una serie di iniziative da prendere in concomitanza con le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario e ha convocato, con un messaggio diffuso dal presidente Mario Bendoni, un ritrovo domattina davanti all'ingresso del Palazzo di giustizia.

In base al programma, i partecipanti indosseranno la toga e una coccarda tricolore, ed esporranno cartelli con frasi sul valore della Costituzione. L'Anm nazionale ha anche invitato i magistrati a lasciare l'aula "in forma composta" nel momento in cui interverrà il rappresentante del Ministero della giustizia.

Fra le criticità da risolvere a Torino in materia di giustizia spiccano, accanto al malfunzionamento della digitalizzazione, che è problema comune in tutta Italia, le "ingenti carenze" di magistrati, personale e strumenti informatici negli uffici dei giudici di pace, che hanno "paralizzato di fatto" il servizio. È quanto si ricava da una nota del Movimento Forense Torino diffusa alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Auspichiamo - si legge - che tutti gli operatori del diritto, in quello spirito di costante collaborazione e reciproca stima che caratterizza da sempre il Foro di Torino, contribuiscano a raggiungere risultati lontani da interessi economici e corporativi, con l'unico obiettivo di restituire efficienza al sistema giudiziario e garantire ai cittadini una giustizia equa e rapida nel rispetto dei principi costituzionali".



