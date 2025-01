Alessandria: scomparso Andrea Foco, della sinistra piemontese

È morto Andrea Foco, 84 anni, politico alessandrino con esperienza in Comune e in Consiglio regionale. Proprio a Torino fu eletto per due legislature consecutive (1990-1995 e 1995-2000) e nella seconda fu vicepresidente dell'assemblea.

Come sottolineato in una nota dall'alessandrino Domenico Ravetti, attuale vicepresidente del Consiglio regionale, Foco è stato protagonista della vita politica e civile locale e piemontese, anche presidente dell'associazione Memoria della Benedicta. "Per la mia generazione - rimarca Ravetti - ha rappresentato un esempio e un punto di riferimento. Gli sono grato per i tanti e preziosi consigli che seppe darmi durante il mio percorso politico".

Per il deputato alessandrino Federico Fornaro, Foco sarà ricordato "per il rigore morale e amministrativo, oltre alle doti di straordinaria umanità. Andrea - si legge in un breve comunicato - è stato uno degli esponenti più rappresentativi della sinistra nel nostro territorio. Ci mancheranno i suoi consigli e i suoi insegnamenti".



