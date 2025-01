A CasaOz scuola ospedaliera del day hospital Regina Margherita

Per il terzo anno CasaOz ospita nei suoi spazi le attività della Scuola ospedaliera del Day Hospital di Neuropsichiatria infantile del Regina Margherita. L'obiettivo è di offrire un ambiente che favorisca il benessere psicofisico dei ragazzi in cura. "Un'integrazione - spiega Marco Canta, direttore di CasaOz - si basa sull'importante funzione che il servizio scolastico svolge nel processo di cura: non solo garantire il diritto all'istruzione, ma contribuire a mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico degli studenti".

La Scuola in Ospedale è un servizio erogato in particolare nell'ambito delle attività del Day Hospital rivolto ai minori con psicopatologie. "L'obiettivo è di accompagnare i ragazzi e le ragazze al rientro graduale nella vita scolastica e non solo.

La scuola diventa così una parte essenziale del progetto curativo, collaborando strettamente con il personale medico e altri professionisti dell'ospedale".

Sono 15 i ragazzi e ragazze che frequentano la Scuola in ospedale, in età scolare 11-14 anni.



