Valenza, una medaglia per celebrare i 400 anni del Duomo

Cento medaglie, realizzate su bozzetto del maestro orafo Luigi Cerino Badone, per chi ha contribuito al buon esito delle celebrazioni per i 400 anni del Duomo di Valenza (Alessandria), la cui costruzione terminò il 9 dicembre 1622.

L'iniziativa arriva dopo l'Anno Giubilare straordinario aperto il 23 gennaio 2023 e concluso con la chiusura della Porta Santa il 10 febbraio 2024.

Le medaglie sono state commissionate da Comune e Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Alessandria. Con finitura in bronzo, riportano su un lato l'incisione della facciata della chiesa tra putti festanti, motivi floreali e le date simboliche 1622-2022 e sull'altro l'effige della Vergine con il Bambino e santi venerata a Valenza.



