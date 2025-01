Studenti in corteo a Torino 'per il diritto allo studio'

Al grido 'il diritto allo studio non si tocca' un centinaio di studenti vicino al collettivo 'Cambiare rotta' sono partiti in corteo, questa sera a Torino, dal campus universitario Einaudi con l'intenzione di raggiungere Piazzetta Reale dove è in programma la cerimonia di chiusura delle Universiadi invernali.

In testa al corteo lo striscione con la scritta "Borse, mense e residenze Edisu non ci ascolta noi ci organizziamo".

"Siamo qui in corteo perché l'Ente regionale per il diritto allo studio calpesta i diritti degli universitari - spiega uno dei portavoce della protesta - l'ultimo episodio è proprio legato alle Universiadi: oltre 800 studenti sono stati sfrattati per dare spazio agli atleti. Non bisogna dimenticare che il presidente di Edisu Alessandro Ciro Sciretti è anche presidente del comitato delle Universiadi di Torino 2025. A questo va aggiunto che le borse di studio arrivano sempre in ritardo. Per questo vogliamo dare un segnale con questa manifestazione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA