Shoah, posate a Torino 6 nuove Pietre d'inciampo

"Il Giorno della Memoria non dev'essere solo un'occasione per guardare al passato, ma un momento per proiettarsi al futuro, riaffermando i valori fondamentali di libertà, giustizia ed eguaglianza. Coltivando la memoria, vero antidoto all'indifferenza e alla negazione dell'altro, possiamo opporci alla logica del conflitto. Perché, come ci insegnano le storie di chi è sopravvissuto, chi salva la memoria salva il futuro". Così il sindaco di Torino, in vista delle celebrazioni per il Giorno della Memoria anticipate, questa mattina, dalla posa di sei nuove Pietre d'Inciampo.

Una ricorrenza che la Città celebra con numerose iniziative, fra le quali, il 25 gennaio, il concerto 'La Musica dei Giusti II' al Conservatorio e, il 27 gennaio, la celebrazione istituzionale a Palazzo Civico preceduta dalla cerimonia al cimitero Monumentale. Il Museo Carcere Le Nuove ospiterà lo spettacolo 'Albergo Speranza' a cura di Fondazione Trg, il Museo Diffuso della Resistenza sarà aperto fino alle ore 20 con l'allestimento permanente 'Torino 38-48. Dalle leggi razziali alla Costituzione' e al Polo del '900 sarà inaugurata l'installazione 'Tornare; Mangiare; Raccontare. 1945: Primo Levi e la liberazione di Auschwitz'.

Infine, i volontari di Torino Spazio Pubblico proporranno l'azione ecologica 'Un gesto verde per la memoria e la speranza' nel parco dedicato ai Caduti dei Lager Nazisti. La giornata si concluderà con la tradizionale fiaccolata dal binario 17 di Porta Nuova all'ex carcere Le Nuove.



