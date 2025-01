Minaccia con coltello i ragazzi che giocano a pallone, arrestato

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri di Verbania dopo aver minacciato, con un bastone di bambù e un pugnale, un gruppo di ragazzini nel campo di calcio sotto casa, con cui aveva avuto in precedenza un alterco. E' accusato di minaccia aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

A scatenare l'ira del 54enne sarebbero stati gli schiamazzi e le risate provenienti dagli spogliatoi a fine allenamento, cui sarebbero seguiti i suoi rimproveri e, in risposta, alcuni insulti dai giovani calciatori. Una volta entrato nello spogliatoio, avrebbe puntato la lama verso i ragazzi, avvicinandola alla gola e all'addome di alcuni di loro.

Ai carabinieri, che lui stesso aveva chiamato prima di scendere dall'abitazione per affrontare i giovani, ha poi consegnato cinque coltelli.



