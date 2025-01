L'ex sindaco di Biella Corradino assolto dall'accusa di peculato

L'ex sindaco di Biella Claudio Corradino, ora consigliere di minoranza in un altro comune, Villanova Biellese, è stato assolto dall'accusa di peculato per l'utilizzo dell'auto della Protezione civile. Oggi in tribunale a Biella si è concluso il procedimento a suo carico che lo vedeva imputato con l'accusa di avere utilizzato l'auto della Protezione civile per scopi personali. Già nell'ultima udienza il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione. Richiesta approvata anche dal giudice.

"Sono contento per la fine della vicenda giudiziaria - ha commentato Corradino - È la terza assoluzione, che dimostra che ho sempre agito nell'interesse pubblico".



