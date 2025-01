In val d'Ossola nuovamente avvistata una lince

Un esemplare di lince è stato immortalato da una videocamera installata dagli agenti della polizia provinciale del Vco in val d'Ossola che, nei giorni scorsi, avevano notato alcune tracce nella neve fresca. Non è la prima volta che l'animale si fa vedere nel Verbano-Cusio-Ossola: già negli inverni scorsi alcune fotografie avevano ritratto il felino. Si seguiranno i movimenti e gli spostamenti dell'animale per capire se si sia formata una coppia che potrebbe garantire in futuro il mantenimento della specie nel territorio.

La lince - fa sapere la polizia provinciale - è un animale molto diffidente nei confronti dell'uomo e rarissimi sono gli attacchi ad animali domestici.



