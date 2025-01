Calcio: Kolo Muani per 6 mesi alla Juventus, ora è ufficiale

Dopo una lunga attesa, la Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Kolo Muani, in prestito dal Psg fino al 30 giugno 2025. "Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera", si legge in una nota del club.

La trattativa era conclusa ormai da giorni e il francese era sbarcato sotto la Mole già giovedì scorso, ma per un problema legato ai troppi prestiti del club parigino non si poteva completare il tesseramento. Ora tutta la pratica è stata sistemata, Thiago Motta avrà il nuovo attaccante a disposizione per la trasferta di Napoli, sabato prossimo.

"Un innesto importante per la Juventus che riesce a garantire il giusto mix di qualità ed esperienza al reparto offensivo bianconero, un giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta che di esterno d'attacco - a destra, ma all'occorrenza anche sulla fascia sinistra" spiega la Juventus nel comunicato.



