Cagliari: ancora senza Luvumbo, forse chance per Gaetano

Cagliari ancora senza Luvumbo per la trasferta di domani a Torino. Ancora tempi abbastanza lunghi per l'angolano: Nicola spera di vederlo a pieno regime nelle prossime settimane. Per il resto, a parte Azzi e Wieteska, ceduti ieri a Cremonese e Paok Salonicco, tutta la rosa è a disposizione del mister.

Molti dubbi sulla formazione. Le scelte potrebbero essere determinate dalla necessità di turn over (solo quattro i giorni di pausa dopo il Lecce) e dall'analisi dell'ultima gara. La svolta con i salentini è arrivata con i cambi. E Nicola potrebbe anche decidere di dare una chance dall'inizio a Deiola, Gaetano o Marin.

Di solito l'allenatore, quando la squadra vince, tende a cambiare il meno possibile. Ma questa volta potrebbe fare un'eccezione. Magari con Gaetano al posto di Viola. Dubbi che il tecnico si porterà dietro sino a domani. Anche per non dare vantaggi agli avversari. L'unica anticipazione del mister in conferenza stampa: in porta giocherà Caprile.



