A Torino un nuovo housing sociale per l'emergenza abitativa

Un nuovo housing sociale a Torino per rispondere all'emergenza abitativa, con due tipologie di ospitalità, di medio lungo periodo, per un totale di 69 persone, e di breve periodo, con una capienza di 20 posti, per l'accoglienza in pronto intervento ed emergenziale. La nuova struttura è stata inaugurata oggi in via Fiesole, in un immobile comunale che è stato totalmente ristrutturato con un investimento di 2,5 milioni da parte di Intesa Sanpaolo.

La Città di Torino ha impegnato 1 milione e 245mila euro per la gestione della struttura per il periodo 2024-2026 e 210mila euro per l'acquisto di arredi e attrezzature.

Il progetto prevede anche un servizio di accompagnamento nell'ambito del piano di inclusione sociale, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, specifiche iniziative per i minori delle famiglie accolte e attività di collaborazione con le realtà del territorio. "Un nuovo tassello attraverso il quale la Città prosegue nella creazione di un sistema integrato di servizi per rispondere ai bisogni dei cittadini con difficoltà di tipo abitativo, economico e occupazionale, un ottimo esempio di collaborazione pubblico-privato", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo.

"Si tratta - evidenzia l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli - di una risposta concreta alla situazione attuale, un luogo che non è solo casa ma una tappa verso l'autonomia".

"Una banca - sottolinea il presidente del consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro - qui fa il suo mestiere, che è trasformare le monete in qualcosa di utile, come le politiche sociali. Nessuna attività economica può avere successo e dare soddisfazione se la società non vive in situazione di armonia, per questo da tempo abbiano inserito nel nostro piano di impresa le politiche sociali".

"Il tema delle povertà e, in particolare, della povertà abitativa, che si porta dietro tutte le altre, è centrale nelle nostre iniziative - e annualmente devolviamo all'emergenza abitativa circa 3,5 milioni", fa notare il presidente della Compagnia di San Paolo Marco Gilli: "aiutare le persone - conclude - aiuta anche il territorio a crescere".



