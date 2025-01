Rifiuti, si amplia il porta a porta nel centro storico a Torino

Prosegue l'attivazione della raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro storico di Torino.

La terza fase, iniziata in questi giorni, coinvolgerà parte del centro storico e del Quadrilatero Romano fino all'area di Porta Susa, per un totale di circa 11.500 utenze, fra domestiche e attività commerciali, nell'area tra corso Regina Margherita, via della Consolata, piazza Savoia, piazza Arbarello, via Cernaia, piazza Solferino e i corsi Re Umberto, Vittorio Emanuele, Inghilterra e Principe Oddone. Verranno dunque rimossi gli attuali contenitori stradali e installati negli spazi condominiali i contenitori per la raccolta domiciliare di tutte le frazioni dei rifiuti, recuperabili e indifferenziati.

"La progettazione del sistema di raccolta - precisa una nota di Palazzo Civico - è stata preceduta da una puntuale attività di rilievo che ha portato alla definizione di soluzioni ad hoc per ottenere i migliori risultati di raccolta e la progressiva attivazione del nuovo sistema si svilupperà in stretta correlazione con le attività di comunicazione". Da questa settimana dunque i cittadini e le attività commerciali di queste zone riceveranno da incaricati Amiat gruppo Iren le prime informazioni e, in seguito, il kit per la raccolta domiciliare, che potrà essere ritirato anche al Punto info distributivo presso il Lab Oratorio della chiesa di San Filippo Neri, dal 30 gennaio al 3 maggio. In un secondo momento, in ogni edificio o condominio verranno collocati i nuovi contenitori preposti per la raccolta.



