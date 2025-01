Pronto al decollo il Centro AI4I, parte la ricerca dei direttori

L'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria (AI4I), con sede a Torino presso l'Ogr Tech Hub - apre la prima selezione per il reclutamento dei direttori delle Unità di Ricerca e Sviluppo (R&D Units). La call internazionale è rivolta a ricercatori, scienziati e professionalità del mondo scientifico e industriale. Con questo primo nucleo di capi unità, AI4I rafforza il proprio ruolo come polo nazionale di riferimento per l'innovazione nell'intelligenza artificiale.

AI4I, istituito dal governo italiano nel 2024 come istituto di ricerca e sviluppo indipendente a partecipazione pubblica, opera al crocevia tra scienza e industria, con il mandato istituzionale di accelerare la trasformazione tecnologica in ambito Ai e offrire servizi e soluzioni sulla frontiera tecnologica, a beneficio del sistema industriale italiano, dalle pmi alle grandi imprese. Presieduto da Fabio Pammolli e diretto da Antonio Calegari, l'Istituto si avvale del supporto di uno Comitato scientifico composto da scienziati di fama mondiale e da esponenti autorevoli del mondo dell'industria. Nei suoi primissimi mesi di attività ha avviato partnership e percorsi di collaborazione strategica e culturale con importanti realtà quali Ogr, Leonardo, Istituto Italiano di Tecnologia, Cineca, Fondazione Crt, Zest, Fondazione Compagnia di San Paolo.

Le Unità di Ricerca e Sviluppo sono il cuore organizzativo e strategico di AI4I. Ogni unità è concepita per guidare lo sviluppo di tecnologie e metodologie avanzate, promuovendo soluzioni innovative in risposta alle sfide industriali e tecnologiche globali. I direttori si occuperanno della progettazione e dell'esecuzione di programmi di ricerca e sviluppo altamente innovativi, della costruzione di team interdisciplinari di ricerca, dell'attivazione di collaborazioni strategiche con partner nazionali e internazionali, della promozione di iniziative di trasferimento tecnologico e di valorizzazione industriale dei risultati della ricerca.



