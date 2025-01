Morto notaio Gabei, presidente della Fondazione Casale Ebraica

La Comunità Ebraica di Casale Monferrato (Alessandria) piange il notaio Roberto Gabei, da 10 anni presidente della Fondazione Ebraica. E' morto a 89 anni il 18 gennaio, la notizia - per volontà dei familiari - è stata resa nota solo dopo le esequie al cimitero cattolico di Alessandria, dove Gabei viveva e aveva lavorato.

"Il primo incontro con lui è stato una trentina d'anni fa - ricorda, in una nota, Adriana Ottolenghi, vicepresidente della Comunità monferrina - Era venuto a parlare con mio marito Giorgio, all'epoca presidente, ed era rimasto affascinato dal luogo, tanto da diventare un habitué dei nostri appuntamenti culturali".

"E' stato un grande uomo, di rara intelligenza, dalla mente veloce, dalla sottile ironia e silenziosamente di cuore - aggiunge Daria Carmi, l'attuale presidente - Il 29 dicembre 2024, in occasione della presentazione della lampada di Chanukka di Giorgio Griffa, aveva raccontato del suo impegno suo e della Fondazione nel reperire le risorse per restaurare l'abito da sposa della mamma di Carlo Levi. Roberto era fatto così, rilanciava sempre. E il suo insegnamento è, forse, proprio mantenere sempre viva la passione per la cultura e invecchiare mantenendo agile e allenato il cervello".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA