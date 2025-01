Locomotiva francese del 1900 restaurata nel Monferrato

Sono terminati i lavori di restauro della locomotiva d'epoca 'Five Lille' a scartamento ridotto, costruita nel 1907.

Di proprietà della Facs (Federation des Amis des Chemins de Fer Secondaire), in comodato d'uso al Gepg (Train des Pignes), è stata restaurata dall'azienda 'Lucato Termica' di Castelletto Monferrato (Alessandria). Un lavoro complesso di revisione meccanica completa e di costruzione di una nuova caldaia a vapore e di nuove ruote.

Classificata in Francia come Monumento Storico, riparte per il Paese transalpino con destinazione Puget-Theniers. Dal prossimo anno - si spiega in un comunicato - sarà in servizio come treno turistico nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra fino al comune di Annot.

"Nella nostra zona artigianale - commenta Gianluca Colletti, sindaco di Castelletto - non eccelliamo solo per l'alta gioielleria. Con dedizione, maestria e un'incomparabile attenzione al dettaglio, la 'Lucato Termica' rappresenta l'eccellenza del vero Made in Italy, unendo tradizione e innovazione per creare e restituire opere senza tempo. E' l'unica azienda in Italia che si occupa dei restauri delle locomotive d'epoca e in Europa solo 6-7 fanno queste lavorazioni in Inghilterra, Germania, Polonia e Svizzera".



