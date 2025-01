Intesa Sanpaolo raccoglie fondi per progetto Spazi di rinascita

Donare a bambini, bambine e adolescenti in remissione da una malattia oncologica e alle loro famiglie degli spazi reali e virtuali per il recupero psicofisico è l'obiettivo del progetto "Spazi di Rinascita", promosso dall'organizzazione di volontariato La Collina degli Elfi, che Intesa Sanpaolo, coadiuvata nella scelta da Cesvi, ha deciso di sostenere attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, fino al 30 aprile sarà attiva una raccolta fondi che punta al traguardo di 100.000 euro, a cui tutti possono contribuire. La banca parteciperà attivamente devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del gruppo.

La Collina degli Elfi, in un ex convento a Govone (Cuneo) al confine fra le province di Cuneo e di Asti, è il primo centro italiano dedicato al recupero psicofisico post-ospedaliero di bambini e bambine oncologici e delle loro famiglie, viene riferito in una nota di Intesa Sanpaolo. Il centro offre un approccio integrato di supporto per gestire il forte impatto emotivo causato dalla diagnosi di tumore e dai trattamenti ed è l'unico polo del suo genere del Nord Ovest. Nel 2024 sono state accolte venti famiglie provenienti dal Piemonte e dieci dalla Liguria, il centro ospita comunque famiglie provenienti da tutta Italia.

"In questi sedici anni di attività sulle colline di Govone, in un luogo magico, la Collina degli Elfi ha accompagnato oltre 350 famiglie nel percorso verso una nuova normalità, fornendo loro maggiori strumenti e serenità" dichiara Manuela Olmo, presidente dell'associazione. Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo, commenta: "L'approccio del Progetto Formula promuove solidarietà e senso di comunità, e dimostra come unendo le forze e anche con piccole donazioni si possa creare valore in modo mirato ed efficace. Dal 2021 alla fine del 2024, solo in Piemonte, abbiamo sostenuto venti progetti, per un totale di oltre 2 milioni di euro raccolti".



