Incontro silenzioso per mostra di Boetti allestita da Beatrice

La Galleria Accademia domani sera resterà aperta per permettere a chi lo vorrà di vedere l'allestimento della mostra di Alighiero Boetti così come Luca Beatrice l'aveva pensato, in un incontro silenzioso con l'arte e con la memoria di chi ha dedicato la sua vita alla cultura e alla bellezza. Inizialmente l'inaugurazione era stata rinviata.

"Crediamo che Luca avrebbe molto apprezzato la possibilità di fare anziché non fare" spiega Luca Barsi, direttore della Galleria Accademia di Torino.



