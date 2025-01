Il 'Corpo, umano' di Lingiardi al grattacielo Intesa Sanpaolo

Il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino ha ospitato il 21 gennaio il reading-spettacolo 'Corpo, umano' di Vittorio Lingiardi, realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency. L'auditorium, ancora una volta sold out, ha confermato il ruolo di 'centro di cultura' del grattacielo.

Vittorio Lingiardi, insieme all'attrice Federica Fracassi, ha portato in scena il proprio libro, 'Corpo, umano', trasformato in un reading-spettacolo con la drammaturgia di Gianni Forte e dello stesso Lingiardi e la regia di Gianni Forte. Una vera e propria esperienza immersiva: "Il reading cerca di tenere insieme le due anime del libro - spiega l'autore - quella più autobiografica, con le narrazioni personali che hanno contribuito all'idea di corpo che racconto, e quella più poetica, che ci accompagna nel viaggio. Un racconto poetico, scientifico, immaginifico e autobiografico di quanti sono i nostri corpi. Una storia che mette in comunicazione diverse discipline perché in questo momento il corpo va rimesso al centro della scena e per farlo vanno chiamati a raccolta molti racconti".

Il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci rivela gli organi che lo compongono con la voce della scienza e del mito, dell'arte e della letteratura. Perché l'unico modo per possedere un corpo è raccontarlo.



