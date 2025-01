Esauriti tutti gli Ecobonus auto, anche per le ibride plug-in

Sono esauriti tutti i fondi per gli incentivi alle auto, varati dal governo nel 2024, compresi quelli per i modelli ibridi plug-in. E' quanto si apprende dal portale Ecobonus del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A dicembre per le auto ibride plug-in erano ancora disponibili oltre 76.8 milioni di euro dei 125,7 stanziati per questa fascia di emissioni.

Il governo ha messo a disposizione un totale di 1 miliardo di euro per incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Sono finiti già a giugno, dopo poche ore dall'apertura del portale, i 201 milioni di euro destinati alle auto full electric (con emissioni 0-20 grammi al chilometro di CO2), mentre a ottobre si erano esaurite le risorse, pari a 276,7 milioni di euro, per la fascia di emissioni 61-135 grammi al chilometro di CO2, che interessa modelli endotemici, mild e full ibride e Gpl. Nei mesi scorsi sono terminati anche i fondi per le l'usato, quelli dedicati ai taxi, al noleggio con conducente e all'installazione di impianti per Gpl e metano.

Il governo non prevede nuovi incentivi per il 2025. Il ministro Adolfo Urso ha spiegato, in occasione del confronto con Stellantis, che l'intenzione è di destinare le risorse residue del Fondo automotive al sostegno delle imprese della componentistica. Un possibile cambiamento di direzione potrebbe però verificarsi nella seconda metà dell'anno nell'ambito di un piano europeo destinato al settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA