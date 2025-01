Deda Next compra società consulenza sanità Innovo in Piemonte

Deda Next, realtà trentina del gruppo Dedagroup, impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione e delle aziende di pubblico servizio, ha acquisito dal 1 gennaio 2025 in Piemonte Innovo, società di consulenza direzionale e organizzativa per il mercato della sanità nazionale, regionale e aziendale, specializzata nell'uso di strumenti avanzati di business intelligence e analytics per supportare aziende sanitarie nel prendere decisioni basate su evidenze concrete.

Con questa operazione - che segue a pochi mesi di distanza l'acquisizione di Cle, con cui Deda Next ha già ampliato il presidio su sanità territoriale e settore socio-assistenziale - l'azienda integra nuove competenze e tecnologie verticali con le quali accresce ulteriormente la sua capacità di governo e utilizzo dei dati.

"Negli ultimi anni, la crescente disponibilità quasi in tempo reale di flussi digitali su larga scala - dai dati clinici a quelli relativi alla vulnerabilità della popolazione - ha trasformato il settore sanitario, aprendo nuove possibilità per analisi più approfondite e interventi più mirati. Tuttavia, l'accesso e l'utilizzo efficace di queste informazioni rimangono una sfida significativa a causa delle asimmetrie informative che limitano la capacità di condividere e utilizzare i dati in modo integrato" ha sottolineato Fabio Meloni, ceo di Deda Next.

Con questa acquisizione il gruppo consolida ulteriormente la propria presenza in Piemonte, rafforzando le proprie competenze, soluzioni e servizi in ambito sanità. Un'area in cui Dedagroup è già attiva su diversi clienti, tra cui Asl di Novara, Cuneo, Torino4 e Torino5, Ospedale Mauriziano, Asl Città di Torino.





