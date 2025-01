Cirio, 'Piemonte pronto a curare i bambini che arrivano da Gaza'

Come era avvenuto nel 2022 con bambini e ragazzi provenienti dall'Ucraina oggi il Piemonte è pronto ad accogliere e curare nell'ospedale pediatrico di Torino, il Regina Margherita, i bambini di Gaza. Ad annunciarlo il presidente della Regione Alberto Cirio, dopo aver incontrato questa mattina, al tavolo 'Food For Gaza' a Roma, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Ringrazio Tajani per aver convocato questo incontro con l'obiettivo di dare risposte pragmatiche e rapide alle necessità delle popolazioni colpite dalla guerra - spiega Cirio - Con la tregua ora è possibile intensificare gli aiuti anche con azioni più stringenti. Il Piemonte è quindi pronto a fare la sua parte e, di concerto con l'assessore alla Sanità Federico Riboldi e alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, ho dato la disponibilità della Regione ad accogliere nei prossimi giorni 11 bambini pazienti oncologici, in arrivo dalla striscia di Gaza, che saranno ricoverati all'ospedale Regina Margherita di Torino".

"Una disponibilità che conferma la vocazione solidale e accogliente del nostro territorio che già la scorsa estate ha consentito di portare al Regina Margherita un adolescente e un bimbo di 3 anni, provenienti da Gaza e negli scorsi anni un gruppo di piccoli pazienti in fuga dalla guerra in Ucraina", conclude Cirio.



