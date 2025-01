Autista scuolabus adesca bimbe, arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 49 anni, autista di scuolabus, è stato arrestato nel Torinese per violenza sessuale su minori. La misura cautelare, come riporta il Corriere della sera, è stata firmata dal gip Lucia Minutella e parte dalla denuncia di una coppia per gli abusi subiti dalla figlia di 9 anni, iniziati nel 2021 e proseguiti fino al 2024, che s'intrecciano con analoghe vicende di altre due minorenni allieve di una scuola elementare, assistite, tra gli altri, dalle avvocate Chiara Luciani e Mariangela Melliti. Regali e attenzioni verso le bambine erano il metodo per comprare il loro silenzio, secondo quanto emerge dall'inchiesta, coordinata dalla pm Eleonora Sciorella.

L'uomo, difeso dall'avvocato Zreg Wisam, aveva un'amicizia ventennale con la coppia che ha poi denunciato i fatti e si era offerto come baby sitter, in cambio di 200 euro al mese per andare a prendere la bimba a scuola e trascorrere con lei il pomeriggio. È in queste ore, quotidiane, che l'amico di famiglia, come a fine 2024 la bambina confiderà alla propria madre, che lui la molesta inducendola al silenzio con regali.

Quando la mamma della minore smette di lavorare e il baby sitter non serve più, l'uomo trova espedienti come passeggiate col cane, corsi di cucina e affitta anche una casa al mare vicina alla famiglia per le vacanze per proseguire gli abusi che filma.

Nel 2024 i genitori hanno dei sospetti, perché si accorgono che la figlia chatta con il loro amico, i regali diventano preziosi e l'attenzione di lui pare eccessiva. Fino a che la piccola, a novembre, si confida con la mamma. Da qui la denuncia e il successivo arresto. Durante la perquisizione del suo alloggio, gli investigatori hanno trovato centinaia di video e fotografie dal contenuto pedopornografico, alcuni con protagoniste le sue vittime



