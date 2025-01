Agli ospedali di Pinerolo e di Rivoli il Bollino Azzurro

Sono stati assegnati nei giorni scorsi a Milano, da parte di Fondazione Onda Ets, i Bollini Azzurri destinati agli ospedali italiani virtuosi per l'offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico. Fra i presidi che hanno ottenuto il riconoscimento figurano anche gli ospedali dell'AslTo3 di Rivoli e Pinerolo, nel Torinese.

Il Bollino Azzurro viene assegnato considerando la presenza nell'ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico-assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un'adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.

Gli ospedali che hanno aderito all'iniziativa - 165 in totale, 156 i premiati - sono stati valutati da un apposito Advisory Board costituito da Fondazione Onda Ets, sulla base della compilazione di un questionario di mappatura articolato su 34 domande. La partecipazione all'iniziativa era aperta a tutti gli ospedali italiani, partendo da quelli che, come appunto Rivoli e Pinerolo, fanno già parte del network Bollino Rosa della stessa Fondazione, riconoscimento assegnato alle strutture sanitarie che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura e percorsi ottimizzati per il genere femminile.





