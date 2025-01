Ad Asti nasce il Palazzo Salutissima, accordo con Hastafisio

Nasce il PalaSalutissima: la nuova struttura sanitaria è stata inaugurata oggi 22 gennaio, in corso Galileo Ferraris ad Asti. Trova posto in quelli che un tempo erano gli uffici cittadini dell'Enel, 2.700 metri quadri completamente ristrutturati. Pannelli fotovoltaici sui tetti e un cogeneratore forniscono l'energia per le piscine e le palestre in cui fare riabilitazione, o ai macchinari per radiografie, ecografie e tac di ultimissima generazione. Un servizio medico a chilometro e tempo zero: dagli ambulatori medici del primo piano, il paziente puo' essere inviato a fare gli esami prescritti direttamente al piano terra.

L'investimento è stato di circa una decina di milioni di euro, tra acquisto dell'immobile, ristrutturazioni e macchinari.

Al suo interno operano una quarantina di professionisti della sanità. Il progetto affonda le sue radici nel 2007 quando la Banca di Asti, decise di avvicinarsi al territorio attraverso l'erogazione di servizi legati alla salute e al benessere. Nasce così Fab, oggi Salutissima, che fornisce ad oltre 47mila assistiti e 16mila nuclei familiari prestazioni socio-sanitarie e assistenziali attraverso la creazione di Piani sanitari integrativi. Oggi l'accordo quadro tra Salutissima e Hastafisio, società con una grande esperienza nel settore della riabilitazione, ha permesso la nascita di questa struttura.





