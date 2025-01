Unione Montana Alta Valle Susa protagonista Fête des Alpes 2025

L'Unione Montana Alta Valle Susa si conferma un punto di riferimento per la cooperazione transfrontaliera: quest'anno infatti sarà protagonista dell'organizzazione della Fête des Alpes - Festa delle Alpi, evento di portata internazionale che si terrà il 30 e il 31 agosto al Colle del Moncenisio. Nata nel solco del Trattato del Quirinale, la Festa delle Alpi rappresenta un momento di incontro e di scambio tra le comunità francese e italiana. Mira quindi a sottolineare l'importanza delle relazioni transfrontaliere. È anche un modo per promuovere un patrimonio condiviso, per trasmettere tradizioni comuni alle nuove generazioni e per rafforzare il sentimento di appartenenza alla stessa comunità alpina.

Il Colle del Moncenisio, luogo simbolo di questo incontro, ospiterà due giorni di celebrazioni che valorizzeranno le peculiarità e le tradizioni di entrambi i versanti alpini. In funzione dell'evento si è svolto a Susa, al Municipio, un incontro a cui hanno partecipato il presidente, Mauro Carena, con il sindaco di Giaglione, Enzo Campo Bagatin, e l'assessore Giancarlo Martina, ospiti del sindaco Piero Genovese. Oltre ai partner francesi, sono coinvolti la Città metropolitana di Torino e la Regione Piemonte. "La frontiera franco-italiana è un ponte che unisce due popoli, due territori e due culture - ha dichiarato Carena -. L'obiettivo della Festa delle Alpi è quello di rafforzare questi legami e di valorizzare le potenzialità di un territorio che ha molto da offrire. L'Unione montana Alta Valle Susa è orgogliosa di essere parte di questo progetto".





