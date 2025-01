Rischi ambientali nelle patologie, Paglieri assegna borsa studio

E' andata a Giulia Oliveri la borsa di studio 'Mario Paglieri', attivata grazie alla donazione di 25mila euro da parte di Paglieri, storica azienda alessandrina, a Solidal per la Ricerca. Permetterà alla giovane ricercatrice di svolgere il ruolo di data manager al Dairi (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Alessandria.

Giulia Oliveri si dedicherà, in particolare, al progetto pilota Hera, finalizzato a identificare possibili fattori di rischio ambientali nelle patologie cliniche. Sono già stati coinvolti 405 pazienti, ricoverati in 5 reparti.

"Ringraziamo il team di Solidal per la Ricerca e l'Aou - sottolinea l'ad Debora Paglieri - per aver reso possibile questa iniziativa, simbolo del nostro impegno per la ricerca e il supporto alla nuova generazione di ricercatori".

"In un momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale è messo a dura prova, il vero obiettivo è fare squadra - rimarca Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità - Unendo ricerca, cura, imprese e volontariato, per garantire prestazioni di qualità e accessibili a tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA