Iveco Group, Passerini numero uno della Bus Business Unit

Domenico Nucera assume la guida della nuova funzione Quality & Operations di Iveco Group e Claudio Passerini gli succederà come presidente della Bus Business Unit. Entrambi riporteranno direttamente al ceo Olof Persson. La nuova funzione di Quality & Operations di Iveco Group raggrupperà e centralizzerà tutti i dipartimenti di Qualità e incorporerà Manufacturing e Supply Chain. Quality & Operations coniugherà in modalità integrata ogni aspetto operativo del business - dall'approvvigionamento alla produzione, alla consegna - permettendo al gruppo di lavorare in modo ancora più coeso ed efficiente.

Nucera, che ha diretto la Business Unit Bus di Iveco Group sin dalla sua creazione, porta nel nuovo ruolo "la competenza maturata lungo la sua carriera, iniziata nel 2003 nel settore Powertrain". Nel corso degli anni, Nucera ha assunto posizioni di crescente responsabilità negli ambiti dell'ingegneria di processo, della qualità, dell'ingegneria di produzione e delle operazioni internazionali.

Angela Qu, che ricopriva il ruolo di chief Supply Chain officer, ha scelto di lasciare l'azienda per perseguire altri interessi, mentre Ángel Rodríguez Lagunilla, finora chief manufacturing officer, diventerà responsabile delle Manufacturing Operations, riportando a Nucera.

"E' una tappa fondamentale - sottolinea Persson - nel percorso di Iveco Group verso l'eccellenza e dimostra il nostro impegno a mettere la qualità ancora più al centro delle nostre operazioni. Con questo nuovo modello stiamo rafforzando il nostro approccio strategico alla produzione, all'approvvigionamento e alla logistica, aumentando al contempo l'attenzione percorso di Iveco Group verso l'eccellenza e dimostra il nostro impegno a mettere la qualità ancora più al centro delle nostre operazioni".



