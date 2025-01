Giovane meranese deve scontare 6 anni per omicidio stradale

I Carabinieri di Merano hanno arrestato un giovane meranese che dovrà scontare una pena di oltre sei anni di reclusione per duplice omicidio stradale. Il giovane, che già si trovava in regime di arresti domiciliari, è responsabile morte di due persone, a seguito di un tragico incidente avvenuto nell'ottobre 2022 a Bellinzago Novarese.

Il meranese, all'epoca dei fatti 23enne, in stato di elevata ebrezza alcolica, era alla guida di un'autovettura ed aveva perso il controllo del veicolo, andandosi a schiantare contro un muretto che separa la strada da un canale. Nell'incidente, avevano perso la vita i due passeggeri, una ragazza di 21 anni deceduta sul colpo e un giovane di 22 anni, morto poche ore dopo in ospedale.

L'arrestato, dopo l'incidente e durante gli arresti domiciliari a Merano, aveva anche prestato lavori socialmente utili presso le cooperative della città. Tuttavia, a seguito della condanna per omicidio stradale, la Procura di Novara ha emesso un ordine di esecuzione per la sua carcerazione, dovendo scontare la condanna divenuta definitiva. Le ricerche, condotte dai Carabinieri di Merano, hanno portato a rintracciarlo a Merano, in luogo diverso dall'abitazione, dove è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bolzano. Il giovane dovrà ora scontare la pena di sei anni, quattro mesi e nove giorni di reclusione.



