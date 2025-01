Concerto di beneficienza di 'Io sto con Vale' il 24 gennaio

Un concerto di beneficienza per il reparto di fibrosi cistica dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino è in programma il 24 gennaio alle 20.45 al teatro Don Bosco di Rivoli (Torino), con artisti che spaziano da Johnson Righeira a Davide Shorty.

L'iniziativa, dal titolo "Io sto con Vale", è promossa dalla Doc Brown Agency di Torino con il Consiglio regionale del Piemonte e dell'Accademia Acms, con il patrocinio della Città di Rivoli. A lanciare l'iniziativa è il cantante torinese Gionathan, che ha invitato i colleghi con cui ha collaborato nella sua carriera. Si esibirà in compagnia di una big band, The Vibers, oltre che insieme agli altri protagonisti dell'evento, tra cui anche Mastafive, il Coro Big Family, Chris J Sandra, Bo Rasco, Mazaretee, Ka Ma, Meissa, Martin Craig e Nadya.

I biglietti sono in prevendita su Eventbrite a 12 euro (ridotto a 8 euro per bambini sotto i 12 anni e persone sopra i 65 anni) e in cassa il giorno del concerto a 15 euro (ridotto a 10); gratuito per i diversamente abili. Il teatro dispone di 400 posti a sedere e di un parcheggio interno.

Il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione IostoconVale, che lo utilizzerà per comprare un macchinario destinato al reparto di fibrosi cistica del Regina Margherita.

Nella serata sarà consegnato l'assegno simbolico con il ricavato che servirà per acquistare un oscillometro portatile, utile per la valutazione polmonare e respiratoria dei pazienti pediatrici non responsivi. "È un'iniziativa importante, per una patologia gravemente invalidante, anche se negli ultimi anni prognosi e diagnosi sono migliorate" commenta Giovanni Messori Ioli, commissario dell'ospedale Regina Margherita.

L'Associazione IostoconVale nasce nel febbraio 2018 per combattere la fibrosi cistica ed è intitolata a Valentina Calabrò, una giovane donna che ha affrontato una malattia che ancora oggi non lascia scampo. Nel 50% di chi ne è affetto l'aspettativa di vita non supera i 40 anni. L'impegno dell'associazione è di stare accanto a chi riceve una diagnosi di fibrosi cistica.



