Berlinale: tre film del TorinoFilmLab nel programma

Il TorinoFilmLab - organizzato dal Museo Nazionale del Cinema - si conferma come lab & hub di talenti dell'audiovisivo internazionale, riconosciuti dai più importanti festival cinematografici mondiali. Lo dimostra la selezione della 75a Berlinale nel cui programma si ritrovano tre titoli sviluppati grazie al Tfl, tra cui i lunghi d'esordio di due autrici, Little Trouble Girls di Urska Djukic, che venerdì 14 febbraio aprirà la nuova sezione Perspectives, e Houses di Veronica Nicole Tetelbaum; cui si aggiunge The Settlement di Mohamed Rashad. Inoltre, autori e registe della community Tfl portano in selezione a Berlino nove film, di cui uno nel Concorso Ufficiale - Timestamp della regista ucraina Kateryna Gornostai, che ha partecipato al TorinoFilmLab nel 2024 con un nuovo lungometraggio attualmente in lavorazione - e il nuovo documentario degli italiani Gianluca e Massimiliano De Serio Canone Effimero.



