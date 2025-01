Accordo tra Donne Coldiretti e Global Thinking Foundation

Promuovere attività di formazione e sensibilizzazione sull'empowerment finanziario e sull'imprenditoria femminile anche nel settore agricolo. E' l'obiettivo dell'accordo tra Donne Coldiretti Piemonte e Global Thinking Foundation. La partnership rappresenta "un passo avanti verso l'inclusione e la valorizzazione delle donne nell'agroalimentare".

Attraverso questa collaborazione, saranno sviluppati programmi di formazione e iniziative dedicate a sostenere le donne imprenditrici e a favorire l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura.

"Con questa importante partnership vogliamo dare uno strumento formativo e strategico alle nostre imprenditrici che rappresentano una parte importante del settore agricolo piemontese, con oltre il 30% delle aziende a titolarità femminile, declinate in particolare nell'ambito della multifunzionalità. Le competenze di tipo finanziario rappresentano per una impresa agricola, un'opportunità e un plus di valore per raggiungere nuovi traguardi aziendali" commenta Monia Rullo, responsabile Donne Coldiretti Piemonte. "Siamo orgogliose di avviare questa partnership con Donne Coldiretti Piemonte, unendo le nostre forze per promuovere l'empowerment femminile in un settore cruciale come quello agricolo. Crediamo fermamente che la condivisione di competenze e risorse sia la chiave per costruire un futuro più equo e sostenibile, dove le donne possano essere protagoniste del cambiamento. Questo impegno comune rappresenta un passo concreto verso una società in cui pari opportunità e indipendenza economica non siano solo un obiettivo, ma una realtà" aggiunge Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA