Processo per crollo gru a Torino, il Comune riceve 55mila euro

Il Comune di Torino ha ricevuto 55mila euro dalle cinque persone imputate per il crollo della gru in via Genova che il 18 dicembre 2021 costò la vita a tre operai. È quanto ha riferito oggi al tribunale, in occasione dell'apertura del processo, il legale di Palazzo Civico, che ha anche annunciato la revoca della costituzione di parte civile.

"La somma - ha detto - è stata accettata perché in linea con i criteri stabiliti dall'amministrazione".

Gli imputati sono i titolari di tre aziende impegnate nel cantiere, un dipendente e un tecnico. L'accusa è omicidio colposo. Restano costituiti parte civile i sindacati Feneal Uil, Fillea CGIL, l'associazione Sicurezza e Lavoro e l'Inail.





