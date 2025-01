Nicco, 'episodi violenti sono sintomo di un clima preoccupante'

Un documento, per esprimere ferma condanna contro ogni forma di violenza, verrà letto domani all'inizio dei lavori in aula dal presidente del consiglio regionale piemontese Davide Nicco. Lo stesso documento, che riaffermerà, come evidenzia Nicco "il valore del dialogo rispettoso e pacifico, fondamento della convivenza civile, della nostra democrazia e Costituzione", verrà letto anche durante un momento d'incontro istituzionale, alle 9.45, nell'Atrio delle carrozze di Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale a Torino.

"Gli episodi che hanno recentemente richiesto l'impegno delle forze dell'ordine a Torino, e non solo - spiega Nicco - temo siano il sintomo di un clima preoccupante. Ritengo che, in un quadro di così forte contrapposizione, sia dovere delle Istituzioni ricordare che la dialettica politica può avere anche toni accesi, ma che nulla giustifica l'uso della violenza".

Al momento istituzionale parteciperà, oltre agli organismi regionali, il Comitato dei Diritti Umani e Civili.



