I Leoni di Venezia, dal Museo del Cinema omaggio al festival

Con I Leoni di Venezia il Museo Nazionale del Cinema di Torino rende omaggio alla straordinaria storia della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ripercorrendo i film vincitori delle edizioni del festival. Ogni mese, con la collaborazione dell'Archivio Storico della Biennale, il Cinema Massimo 3 proietterà due film che hanno ricevuto il Leone d'oro. Il primo appuntamento è per lunedì 3 febbraio alle 20:30 al Cinema Massimo con Rashomon (1950) di Akira Kurosawa, premiato nel 1951. A presentare la rassegna e introdurre il film ci saranno Carlo Chatrian, direttore del Museo del Cinema e Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia.

"Come Museo Nazionale del Cinema ci sembrava doveroso omaggiare il festival più antico del mondo e il ruolo fondamentale che ha avuto e ha nel promuovere la settima arte.

L'idea di presentare i film vincitori nasce dalla convinzione che, in quanto testimoni esemplari del loro tempo, raccontano l'evoluzione del cinema e del festival che li ha ospitati" sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema. "Siamo felici di accogliere la proposta del Museo Nazionale del Cinema nel celebrare la straordinaria avventura dei Leoni d'oro della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, molti dei quali sono pietre miliari della storia del cinema mondiale e dunque del nostro immaginario" afferma Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia.

Considerato uno dei riconoscimenti cinematografici più prestigiosi al mondo, il Leone d'oro della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha premiato film che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. Il secondo appuntamento del mese è per il 17 febbraio alle 20:30 al Cinema Massimo 3 con la proiezione di Ordet - La parola (1954) di Carl Theodor Dreyer, premiato nel 1955.



