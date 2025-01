Gip su Seymandi, insulti sessisti vanno perseguiti

Gli insulti sessisti via social si possono perseguire in virtù di una direttiva del 2024 dell'Unione europea. È quanto fa presente il gip Lucia Minutella, del tribunale di Torino, nel provvedimento con cui ha ordinato alla procura di proseguire le indagini scaturite dalla denuncia dell'imprenditrice Cristina Seymandi. La giudice infatti osserva che la direttiva "introduce il 'genere' fra i motivi di discriminazione che determinano la punibilità delle condotte di istigazione all'odio e alla violenza".

Gli hater hanno indirizzato alla Seymandi dei "veri e propri insulti", che "in buona sostanza attengono tutti alla morale sessuale femminile. Non sono - ribadisce la gip - espressione di un giudizio critico: sono commenti basati su stereotipi di genere animati da finalità offensive".



