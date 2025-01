Champions: Bruges; Hayen, 'Simpatizzo Juve, ma non domani'

"Non ho mai nascosto di aver avuto simpatia per la Juventus, anche perché ero un grande tifoso di Alessandro Del Piero, ma non avrò questa simpatia domani": il tecnico del Bruges, Nicky Hayen, svela di simpatizzare per i bianconeri, avversari nella sfida di domani per la settima giornata di Champions League. "Con Thiago Motta ci sono stati cambiamenti nella struttura di gioco della squadra, fanno molto pressing e cercano di rimanere sempre compatti, oltre ad avere giocatori di grande qualità - continua in conferenza stampa - ma noi veniamo da una striscia di 18 risultati utili consecutivi e vogliamo continuare su questa strada: non facciamo calcoli, puntiamo anche sul nostro pubblico".

Anche Ardon Jashari la pensa come il suo allenatore: "Non guardiamo la classifica, ci sono ancora due partite e poi vedremo dove saremo" risponde lo svizzero classe 2002, con la squadra che ha raccolto dieci punti, uno in meno della Juve. In questa Champions il Bruges si è trovato di fronte un'altra italiana, il Milan, uscendo sconfitto per 3-1 da San Siro: "Sappiamo che la i bianconeri hanno battuto i rossoneri in campionato, contro le italiane sono sempre gare difficili ma non saprei dire chi è più forte - conclude Jashari - e noi faremo la nostra partita, cercando di farci trovare pronti".



