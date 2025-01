Dominio di atleti africani al Cross internazionale della Mandria

Dominio degli atleti africani al 'La Mandria International Cross' che si è corso oggi. Tra gli uomini vittoria allo sprint del keniano Emmanuel Kiplagat, 23 anni, su connazionale Gideon Ronoh dopo gli 8 chilometri di gara; primo azzurro, quarto nella classifica generale, Luca Alfieri. I due africani, affiancati sul podio dal connazionale Letaia, hanno imposto alla gara un ritmo velocissimo facendo il vuoto fin dal primo metro. Tra le donne arrivo fotocopia della Cinque Mulini di quest'anno, quando la 17enne etiope Yenenesh Shimket e la non ancora ventenne keniana Sheila Jemet avevano preceduto Nadia Battocletti, medaglia d'argento ale Olimpiadi di Parigi 2024.

Alla Mandria nuovo sprint e nuovo successo di Shimket; terza la piemontese Adele Roatta (Atletica Bracco), protagonista di una coraggiosissima prima parte di gara che l'ha vista a lungo davanti alla coppia africana.

Affollatissime le gare master (valide come prima prova del circuito Dodecarun). Tra le donne ennesima conferma di Carla Primo (Borgaretto 75), nel 2024 campionessa europea e mondiale e nominata dall'Ema "miglior atleta fondista dell'anno.

All'esordio nella categoria M55 ha battuto anche le concorrenti più giovani, chiudendo i 4 km in 16'27".

Tra gli uomini successo di Andrea Monasterolo (Olimpiatletica) che ha corso i 6 km in 22'05".

Nelle prove giovanili, valide per il Campionato provinciale Fidal Torino, in gara oltre 500 ragazze e ragazzi che hanno portato il totale complessivo di partenti a quota 750.

La manifestazione, ospitata interamente nel Parco Regionale La Mandria, è stata organizzata dall'Atletica Venaria Reale in collaborazione con la Durbano Gas Energy Rivarolo 77.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA